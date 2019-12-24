Ипотечные ставки к концу 2019 года опустились до рекордно низкого уровня, но рекорд выдач откладывается до 2020 года. Об этом говорится в обзоре Сбербанка по итогам года, подготовленном в рамках проекта «СберДанные» (инициатива по анализу и обработке больших данных).

«Важным результатом 2019 года стало снижение ставки выдач ипотеки до рекордно низкого уровня, — отмечается в материале. — В октябре она опустилась до 9,4%, перекрыв рекорд 2018 года, когда с августа по октябрь среднее значение находилось в диапазоне 9,41–9,42%. К концу 2019 года ставка выдач может вплотную приблизиться к 9%. Однако внутри года все было не столь благостно: рост рублевых ставок в конце 2018 года привел к росту стоимости ипотеки в начале 2019 года более чем на 1 процентный пункт. В результате средняя за год ставка выдач в 2019 году окажется выше, чем годом ранее».

Это, конечно, не могло не привести к сокращению объема выдач. В 2019-м они уменьшатся примерно на 5% к прошлому году. Однако результат рисковал оказаться даже хуже, если бы не ожидаемый переход на эскроу. «Первое полугодие 2019 года отметилось всплеском продаж квартир в строящихся домах, когда покупатели стремились заключить договоры по старым правилам до ожидаемого роста цен. Займы на покупку квартир через договоры долевого участия сильно поддержали спрос на ипотеку в первом полугодии 2019 года. А во втором полугодии началось снижение ставок. Также открытие счетов эскроу дало возможность запустить принципиально новые ипотечные продукты, существенно снизив стоимость кредитов на период строительства (то есть на период, пока средства находятся в банке, до перечисления их застройщику). По таким кредитам ставки могут опускаться даже до символического 1%. При этом ставки по ипотеке на квартиры по программам субсидирования от застройщиков опустились до 6,5%», — указывают в «Сбере».



Достигнутый уровень ставок позволяет рассчитывать на рекордные выдачи в 2020 году в объеме более 3,5 трлн рублей, считают аналитики.

При этом сам рынок ипотечного кредитования находится на ранней стадии развития. К концу года объем ипотеки приблизится к 7,6 трлн рублей — это менее 7% ВВП. По данному показателю Россия втрое отстает от стран Центральной Европы, не говоря уже о Западной Европе и США, признают в Сбербанке.