Клиенты Альфа-Банка столкнулись с проблемами при работе с картами. Как сообщили в кредитной организации, уже ведется работа над решением проблемы.

«К сожалению, у части наших клиентов наблюдается недоступность операций по картам банка. Мы работаем над решением проблемы, скоро все исправим. Приносим извинения за доставленные неудобства», — сказали в пресс-службе Альфа-Банка.



В банке уточняют, что в настоящий момент клиенты для отправки денег могут использовать опцию перевода по номеру телефона или по реквизитам счета.