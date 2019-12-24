Следственный комитет России завершил расследование дела в отношении основателя инвестиционного фонда Baring Vostok Майкла Калви и приступил к ознакомлению фигурантов дела и их адвокатов с собранными материалами. Об этом ТАСС в пятницу сообщил источник, близкий к следствию.

«Следствие по делу завершено, фигуранты начали знакомиться с материалами дела», — сказал собеседник агентства.

По его словам, всем фигурантам дела обвинение было переквалифицировано с мошенничества на растрату. В пятницу некоторые адвокаты начали ознакомление с материалами, в понедельник этот процесс продолжится, добавил собеседник.

По делу о хищении 2,5 млрд рублей у банка «Восточный» проходят, помимо Калви, партнеры фонда Филипп Дельпаль и Ваган Абгарян, директор фонда по инвестициям Иван Зюзин, бывший директор банка «Восточный» Алексей Кордичев, экс-управляющий директор по инвестициям банка Александр Цакунов и директор компании «Первое коллекторское бюро» Максим Владимиров.