Сбербанк с начала работы ипотечной программы для многодетных семей выдал 24,6 тыс. кредитов на общую сумму 61,5 млрд рублей, сообщил РИА Новости первый зампред правления крупнейшего российского банка Александр Ведяхин.



«С начала работы программы выдано и переведено на программу господдержки для семей с детьми 24 633 ипотечных кредита на сумму 61,5 миллиарда рублей», — сказал он.

При этом за 11 месяцев Сбербанк в целом выдал 582,5 тыс. ипотечных кредитов на сумму 1,14 трлн рублей. «Мы наблюдаем, что динамика спроса на ипотечные кредиты ежемесячно увеличивалась, за исключением традиционного сезонного спада в мае. Пик спроса в этом году пришёлся на октябрь 2019 года», — подчеркнул Ведяхин.

О запуске специальной программы ипотечного кредитования под 6% для семей, в которых с 1 января 2018 года по 31 декабря 2022 года рождается второй или третий ребенок, президент РФ Владимир Путин объявил в ноябре 2017 года. В конце февраля в послании Федеральному собранию президент заявил, что такой льготой воспользовалось всего 4,5 тыс. семей, и поручил установить льготную ставку по ипотеке для семей с детьми на весь срок кредита.

По данным Минфина, все российские банки с февраля 2018 года по октябрь 2019 года выдали по программе льготной ипотеки для семей с детьми 38,9 тыс. кредитов на сумму 97,5 млрд рублей.