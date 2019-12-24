Сбербанк предлагает клиентам оформить новую «Сберкарту Тревел» со специальной программой лояльности. Годовое обслуживание будет стоить 2 400 рублей в год.

По программе лояльности «Тревел» предусмотрено начисление миль за покупки от 100 рублей, которыми в дальнейшем можно компенсировать до 99% стоимости авиабилетов, отелей и других туристических услуг на туристическом портале Сбербанка «Спасибо» по курсу 1 сбермиля = 1 рубль.

При покупках до 5 000 рублей и неснижаемом остатке до 20 тыс. рублей будет начислен 1% (до 4% за покупки на сайте «Спасибо. Путешествия»), 1% — при покупках от 5 000 рублей и неснижаемом остатке от 20 тыс. рублей (до 5% за покупки на сайте «Спасибо. Путешествия»), 1,5% — при покупках от 20 тыс. рублей и неснижаемом остатке от 40 тыс. рублей (до 7% за покупки на сайте «Спасибо. Путешествия»), 3% — при покупках от 75 тыс. рублей и неснижаемом остатке от 150 тыс. рублей (до 10% за покупки на сайте «Спасибо. Путешествия»), 1% — при покупках от 200 тыс. рублей.

Максимальная сумма вознаграждения — 2 000 сбермиль.

Снятие наличных в банкоматах банка и дочерних банков осуществляется бесплатно, в ПВН банка и дочерних банков — 0% при снятии до 50 тыс. рублей в сутки (0,5% при снятии от 50 тыс. рублей в сутки) , в банкоматах других кредитных организаций комиссия составляет 1%, минимум 150 рублей на территории РФ (0% при покупках в месяц от 75 тыс. рублей или при cумме расходных лимитов по всем картам от 150 тыс. рублей за каждый день), 1%, минимум 150 рублей за пределами территории РФ (0% при покупках в месяц от 5 000 рублей или при cумме расходных лимитов по всем картам от 20 тыс. рублей за каждый день), в ПВХ других кредитных организаций — 1%, минимум 150 рублей.

«Данная карта привлекает внимание наличием специальной бонусной системы для путешественников — комментирует эксперт по банковским картам Банки.ру Орлова Ксения.