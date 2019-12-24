Бюджет становится крупнейшим кредитором российской банковской системы, что начинает влиять на ставки и конкуренцию. Об этом говорится в обзоре Сбербанка по итогам года, подготовленном в рамках проекта «СберДанные» (инициатива по анализу и обработке больших данных).

Как указано в обзоре, в части замедления темпов роста ресурсной базы большую роль сыграл Минфин. За первые десять месяцев 2019 года профицит федерального бюджета превысил 3 трлн рублей, а баланс консолидированного бюджета оказался еще больше — почти 4,5 трлн. Профицит бюджета означает, что клиенты банков заплатили налоги (средства на их счетах в банках уменьшились), а бюджет не вернул эти средства в экономику в виде государственных расходов. Однако частично ресурсы возвращаются в банковскую систему в виде бюджетных депозитов, объем которых за десять месяцев 2019 года увеличился на 2,5 трлн рублей.

За этот же период объем вкладов граждан вырос только на 923 млрд рублей, а объем средств юрлиц (кроме средств бюджетов) даже сократился — на 758 млрд. То есть прирост средств клиентов составил всего 165 млрд рублей — почти в 20 раз меньше, чем рост объемов госфинансирования, заключают в Сбербанке.

«Проблема в том, что налоги платят клиенты всех банков, а госфинансирование возвращается только в крупнейшие банки. Может показаться, что они выигрывают от подобного перераспределения, но это не совсем так. Госфинансирование размещается в виде депозитов на короткий срок и большими суммами. Стоимость привлечения таких депозитов приближается к ключевой ставке, то есть это одни из самых дорогих ресурсов для банков. При этом короткий срок размещения делает их малопригодными для финансирования роста кредитования», — рассуждают аналитики.

«Все банки понимают, что в ноябре — декабре Минфин потратит значительную часть этих средств и деньги снова вернутся на счета клиентов. Тем не менее по итогам 2019 года профицит бюджета, вероятно, составит около 2 трлн рублей — это и будут средства клиентов, которых недосчитается банковская система», — отмечается в материале.



В Сбербанке ожидают, что рост объема бюджетных депозитов продолжится и в 2020 году. «В результате растет зависимость банков от политики одного кредитора, что увеличивает риски ликвидности и процентные риски, снижает объем доступных кредитных ресурсов и увеличивает стоимость пассивов банковской системы. Именно проблемы с ресурсной базой в значительной степени предопределили снижение прироста кредитования, особенно в части юридических лиц», — заключают авторы обзора.