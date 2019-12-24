Численность населения России может измениться со 146,7 млн человек в 2020 году до 134—150 млн человек к 2036 году, а средняя продолжительность жизни россиян вырастет более чем до 79 лет. Это следует из обновленного демографического прогноза, опубликованного на сайте Росстата.



Росстат представил три варианта прогноза изменения численности населения. Расчет перспективной численности населения ведется в трех вариантах — низкий, средний и высокий прогнозы — на основе различных гипотез относительно будущих тенденций рождаемости, смертности и миграции.

По сравнению с предыдущими данными 2018 года наилучший вариант нового прогноза предполагает увеличение численности населения страны до 150,1 млн человек к началу 2036 года против 153,2 млн человек, предполагавшихся ранее, а наихудший — снижение до 134,3 млн человек против 138,1 млн человек в прогнозе 2018 года.

Наиболее реалистичный, средний вариант фиксирует возможное снижение численности населения РФ до 143 млн человек против 144 млн человек в варианте 2018 года. Этот вариант отражает инерционное развитие экономической и социальной ситуации и реализацию всех существующих и объявленных государственных программ.

«Средний вариант прогноза предполагает, что 2022 по 2028 годы будут в наибольшей степени ощущаться последствия «демографических провалов» 40-х, а также 80-х и 90-х годов XX века. В частности, естественная убыль достигнет в 2027 году 583,5 тыс. человек и начнет постепенно снижаться с 2028 года. Ожидаемая продолжительность жизни (ОПЖ) в среднем варианте прогноза вырастет с 73,42 года в 2020 году до 79,1 года в 2035 году. При этом разница в ОПЖ между мужчинами и женщинами в 2035 году составит 7,5 года (75,18 и 82,69 лет у мужчин и женщин, соответственно)», — говорится в комментариях статистического ведомства.

Суммарный коэффициент рождаемости вырастет с 1,503 по итогам 2019 года до 1,579 к 2036 году. При этом он будет снижаться до 1,415 в 2025 и начнет вновь увеличиваться с 2026 года. Число умерших сократится незначительно, с 1,79 млн человек по итогам 2019 года до 1,69 млн человек по итогам 20235 года. Доля детей и подростков 15 лет и моложе уменьшится с 18,7% до 14,2%, а лиц в возрасте 16-64 лет — с 65,8% до 65,1%. Наибольшее численность населения к 2036 году будет находиться в возрастных группах 46—50 и 51—55 лет (по итогам 2019 года — в возрасте 31—35 и 36—40 лет).

Высокий вариант прогноза ориентируется на положительные изменения в миграционном и естественном движении населения, за счет увеличения суммарного коэффициента рождаемости и ожидаемой продолжительности жизни, отмечает ТАСС . Низкий вариант прогноза рассчитан при условии, что рождаемость будет падать, а миграционный приток будет уменьшаться. Росстат осуществляет демографический прогноз по нескольким вариантам, чтобы отразить различные предположения о будущей динамике демографических процессов. Результаты расчетов представляют собой основу для разработки социально-экономических прогнозов и демографической политики. В 2020 году уточнения демографического прогноза не будет, так как в год проведения переписи это уточнение не производится. В то же время 2021 году Росстат уже даст новый прогноз на основе данных Всероссийской переписи населения 2020 года.