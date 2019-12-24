Россельхозбанк разместил выпуск бессрочных субординированных облигаций серии С01Е-01 объемом 150 млн евро. Об этом в пятницу сообщили в РСХБ.

Размещение состоялось днем ранее, 26 декабря, по закрытой подписке среди квалифицированных инвесторов в рамках программы выпуска «субордов». Номинал одной облигации равен 150 тыс. евро. Дистрибуция проводилась через розничную сеть банка, а также партнеров, имеющих развитые каналы брокерского обслуживания клиентов.

В банке напомнили, что ранее он размещал «вечные» бонды в долларах и рублях для включения в добавочный капитал, приравниваемый к акционерному. «Данный выпуск стал первым на рынке с учетом высоких требований ЦБ РФ к номинальной стоимости одной облигации и квалификации инвесторов», — подчеркивается в сообщении РСХБ.

По бумагам предусмотрен кол-опцион с исполнением через 5,5 года с даты размещения и далее через такой же срок с возможностью пересмотра ставки купона, которая изначально установлена в размере 5% годовых.

«Россельхозбанк вместе с рядом эмитентов создает эффективный и привлекательный рынок «вечных» финансовых инструментов, который, как показала практика, крайне интересен профессиональным инвесторам. Для РСХБ как опорного банка АПК особенно важно, что привлечение более чем 10 миллиардов рублей в основной капитал позволит дополнительно направить в эту стратегическую отрасль российской экономики свыше 100 миллиардов рублей», — прокомментировал первый заместитель председателя правления РСХБ Кирилл Лёвин.



В кредитной организации указывают, что в сентябре этого года ЦБ РФ зарегистрировал три программы ее бессрочных субординированных облигаций: серии С01R объемом до 150 млрд рублей, серии С01D объемом до 1 млрд долларов и серии С01Е объемом до 1 млрд евро.

