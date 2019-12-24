Промсвязьбанк совместно со Связь-Банком разработал дебетовую карту «Твой кешбэк промо» с 10% на остаток и до 5% кешбэка для держателей карт Связь-Банка

Так, клиенты получат кешбэк в размере 1% за все покупки, а также одну из двух бонусных опций на выбор: 10% годовых на остаток по карте до 31 марта 2020 года (далее по ставке 5% годовых) или до 5% кешбэка в 3 категориях покупок на выбор.

Первый год обслуживание по карте бесплатно. При совершении покупок свыше 20 тыс. рублей в месяц или сохранении неснижаемого остатка в течение месяца не менее 20 тыс. рублей можно продолжать бесплатно пользоваться картой.

Также можно бесплатно снимать наличные в банкоматах Связь-Банка, Промсвязьбанка, Альфа-Банка и Россельхозбанка.