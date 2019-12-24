За полгода успешно решены десятки бизнес-задач. Такой продуктивности удалось достичь благодаря использованию современных инструментов управления проектами – методологии SAFe и PI-планирования. В итоге один из самых быстро развивающихся и технологичных банков в России постепенно достигает важной цели – сокращения time-to-market.

Технология PI-планирования, которая легла в основу сотрудничества «Диасофт» и Ак Барс Банка, заключается в прямом общении всех команд проекта, представителей бизнеса и других заинтересованных лиц, объединенных в одну большую команду – Agile Release Train (ART). Использование методологии SAFe помогает партнерам управлять несколькими командами, число которых растет тождественно ежеквартальному увеличению количества задач проекта.

Айдар Мухаметзянов, директор дирекции инвестиционного бизнеса Ак Барс Банка: «Мы понимаем, что сегодня для достижения качественно нового уровня обслуживания клиентов необходимо пересматривать привычные подходы к ведению бизнеса и переходить к использованию новых технологий и способов управления. Надо отметить, что сопутствующие новаторской позиции риски оправдывают себя. Так, PI-планирование позволяет на входе, в начале квартала, получать задачу в формулировке бизнес-требования, а на выходе, по истечении того же периода, работающий продукт. За квартал удается завершить один этап проекта – такая высокая скорость недостижима при классическом «водопадном» способе управления».

Специалисты «Диасофт» подтверждают, что метод PI-планирования позволяет достигать быстрых результатов и успешно решать задачи проекта в любых, даже самых непростых, ситуациях. Он будет актуален в случае, если заказчику требуется помощь в уточнении бизнес-требований, или участвует несколько подрядчиков, команд и продуктов, а также при реализации пилотных проектов, в которых у команд нет достаточного опыта.

Успешность такого подхода подтверждается результатами. Всего за квартал команда банка и «Диасофт» ввела в промышленную эксплуатацию решение по учету сделок РЕПО с корзиной ценных бумаг с плавающей ставкой и открытой датой.

Кирилл Золотых, директор департамента «Финансовые рынки» компании «Диасофт»: «Вместе с Ак Барс Банком мы впервые применили новый формат взаимодействия производственных команд «Диасофт» и бизнес-заказчика – результат оказался впечатляющим. Продуктивность наших команд растет, и мы уверены, что это еще не предел. Совместная работа – реальный инструмент для увеличения эффективности бизнеса, и мы не сомневаемся, что полученный нами опыт станет мощным драйвером для будущих успешных проектов».

Технологическое сотрудничество партнеров продолжается. Ак Барс Банк использует решение «Диасофт» для работы с деривативами, с драгоценными металлами. С помощью автоматизации бизнес-процессов банк сокращает риски возникновения ошибок и время на обработку операционного дня. Технология STP в Ак Барс Банке решает задачу по выстраиванию бизнес-процессов по биржевому форексу и по расчету показателей в соответствии с МСФО 9. В планах партнеров – модернизировать все бэк-офисные процессы.

Источник: Компания «Диасофт»