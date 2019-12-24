ЦБ РФ установил официальные курсы валют с 28 декабря.

Курс доллара повысился на 26,39 копейки, составив 62,0315 рубля (61,7676 рубля на 27 декабря). Курс евро вырос на 53,46 копейки, до 69,0349 рубля (68,5003 рубля на 27 декабря).

На валютных торгах Московской биржи на 13:08 мск курс доллара расчетами «завтра» понизился почти на 28 копеек и составил около 61,94 рубля. Евро на 13:07 мск подешевел на 6 копеек по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов и стоил почти 69 рублей.

Курсовые диапазоны с начала пятничной сессии составляют 61,8—62,21 рубля за доллар и 68,81—69,17 рубля за евро.