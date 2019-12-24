Важные изменения в системной работе, 20 новых опций в функциональности, обновления для Android и iPhone SDK и многое другое предложила команда разработчиков iQStore в свежей версии  системы для общения и обслуживания клиентов в цифровых каналах  iQChannels 2019.2.0.

  • Появилась возможность назначить разным группам каналов свои автоответы.
  • Теперь в проекте можно наделять полномочиями администратора и супервайзера на добавление/удаление пользователя (исключение — изменение полномочий групп или редактирование групп).
  • Перед загрузкой файла оператору доступен его предварительный просмотр в отдельном окне.
  • Появилась функция автоматического поиска по быстрым ответам без необходимости вручную открывать окно.
  • Для дополнительного удобства в выпадающем списке добавлены новые периоды: неделя, предыдущая неделя, месяц, предыдущий месяц.
  • А в «рабочее время» добавлена возможность указать часы работы по дням.
  • Кроме того, в iQChannels 2019.2.0 появился дополнительный модуль «Отчеты», который дает доступ к отчетности всех проектов в системе одновременно.

С подробной информацией обо всех обновлениях в IQChannels 2019.2.0. можно ознакомиться по ссылке.

О компании:

iQStore (ООО «Ай Кью Стор») — компания, основанная учредителями консорциума  iCAM и специалистами с более чем десятилетним опытом разработки крупных технологичных проектов в области банковских систем и мобильных приложений. 
Основным продуктом компании является  iQChannels — система для общения и обслуживания клиентов в цифровых каналах с готовыми SDK для мобильных каналов и популярных мессенджеров Telegram, Facebook, Viber, виджетом для сайта и интеграцией с системой дистанционного банковского обслуживания iSimpleBank 2.0 и CRM-системами. 

Источник: iCAM Group