Mir Pay может стать обязательным для предустановки на продаваемых в РФ гаджетах, пишут «Известия» . Об этом говорилось на заседании рабочей группы в ФАС.

По словам участников встречи, обсуждался вопрос установки российского ПО на иностранные устройства, в том числе программ от платежной системы «Мир» . Говорилось и о предустановке приложения Mir Pay, которое позволяет делать покупки с помощью смартфона, сообщил собеседник издания. Среди возможных приложений, установка которых может стать обязательной, Институт развития интернета (ИРИ) летом этого года упоминал в своих материалах Mir Pay.

Mir Pay, как и Apple или Samsung Pay, позволяет платить за товары и услуги с помощью смартфона, оборудованного специальным чипом NFC. Доля платежей с помощью смартфонов картами «Мир» за последние три года выросла в шесть раз — с 3% в 2017 году до 19% в 2019-м, сказано в презентации НСПК. Более половины платежей с помощью смартфона производится в супермаркетах, еще 18% — в кафе и ресторанах, подчеркивает в своих материалах НСПК. Доля карты в общей эмиссии «пластика» в России в III квартале 2019 года составила 22,4%, говорится в презентации компании.

Представители банков сообщили, что более половины клиентов совершают платежи с помощью смартфона через Apple Pay, на втором месте по популярности — Google Pay, на третьем — Samsung Pay. Все более активными пользователями смартфонов в России становятся пенсионеры, которые получают выплаты от государства именно на карты «Мир» — для этой категории граждан предустановка приложения Mir Pay будет востребована.

По словам экспертов, число пользователей Mir Pay пока незначительно, чтобы число пользователей Mir Pay значительно возросло, это приложение должно стать доступно на iOS. Также предустановка мало что дает разработчикам: если пользователю нужен тот или иной сервис, он сам скачает приложение, если нет — просто не будет работать с ним, рассуждают эксперты. В ближайшие годы доля платежей через Mir Pay дойдет до 10% благодаря другим факторам. Среди них — растущая популярность бесконтактной оплаты и национальной платежной системы в целом, поясняют эксперты.