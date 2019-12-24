Минфин США готов рассекретить материалы, послужившие основанием для введения санкций против российского бизнесмена Олега Дерипаски в апреле 2018 года, говорится в материалах суда округа Колумбия. Об этом пишет РБК . В суде округа Колумбия с марта 2019-го рассматривается иск миллиардера с требованием отменить против него санкции к Минфину США и Управлению по контролю за иностранными активами (OFAC), а также руководителям этих ведомств — Стивену Мнучину и Андреа Гаки.

Так, в течение 75 дней, начиная с 9 декабря 2019 года (до 21 февраля 2020 года) стороны должны предоставить суду актуальную информацию о передаче Дерипаске материалов и статуса его запроса о пересмотре введенных против него санкций.

По словам адвоката Алексея Мельникова, представляющего интересы российского бизнесмена, после длительного неисполнения своей процессуальной обязанности ответчик Минфин США согласился раскрыть ранее засекреченные основания для введения санкций. Раскрытие этой информации позволит аргументированно защищать нарушенные права Олега Дерипаски, пояснил Мельников.

Минфин США внес Дерипаску вместе с его крупнейшими компаниями (UC Rusal, En+, «ЕвроСибЭнерго», группа «ГАЗ» и проч) в санкционный список SDN (Specially Designated Nationals) в апреле 2018 года. В начале 2019 года ведомство согласилось снять санкции с UC Rusal и En+ с условием снижения в них доли Дерипаски ниже контроля, оcтавив самого бизнесмена в списке SDN. Он был включен в список по двум формальным основаниям: якобы действовал «от имени / в интересах» высокопоставленных чиновников РФ и он «работает в энергетическом секторе» России.

Регламенты OFAC предусматривают возможность для лица, внесенного в санкционный список SDN, ходатайствовать в управление о пересмотре такого решения. В очередном прошении, которое Дерипаска направил в ноябре, он указывает, что обстоятельство, обусловившее введение санкций, — владение им компанией «ЕвроСибЭнерго» — потеряло актуальность, после того как он отказался от контроля над группой En+, в которую и входит «ЕвроСибЭнерго». Кроме того, Дерипаска указывает, что внесение его в санкционный список на основании указа № 13662 было ошибочным, поскольку «ЕвроСибЭнерго» работает не в «энергетическом» секторе, а в секторе генерации электроэнергии.