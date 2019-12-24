Российская валюта демонстрирует разнонаправленную динамику к доллару и евро в начале торговой сессии пятницы, свидетельствуют данные Московской биржи.

На 10:02 мск курс доллара расчетами «завтра» снизился на 7 копеек к уровню закрытия предыдущих торгов. Евро на тот же момент времени прибавил 5 копеек. На 10:12 мск курс доллара понизился на 7 копеек и составил 62,16 рубля, а евро подорожал до 69,13 рубля (плюс 8 копеек).

Как комментировала перед открытием торгов заместитель руководителя ИАЦ «Альпари» Наталья Мильчакова, в пятницу утром рубль может показать разнонаправленную динамику. По ее словам, прогноз по курсу доллара повышается до 62—63 рублей, по курсу евро — до 68—69,5 рубля.