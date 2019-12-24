Благодаря возможностям платформы ДБО iSimpleBank 2.0 от компании iSimpleLab подключение интернет-банка «METIB-online» к СБП прошло успешно.

Подключение банков к СБП идет полным ходом. Уже 34 кредитных организаций предоставили клиентам удобный сервис перевода денежных средств между своими счетами и в пользу других физических лиц. В скором времени в системе станут доступны и трансферы в адрес юрлиц.

А пока, с 17 декабря 2019 года, СБП приветствует нового участника, «Металлинвестбанк». Клиенты кредитной организации, пользователи приложения «METIB-online» могут осуществлять мгновенные переводы по номеру телефона на счета клиентов (физических лиц) в любой банк-участник СБП.

Как это работает? На официальном сайте «Металлинвестбанка» приведен пример перевода средств для пополнения счетов внутри кредитной организации. В личном кабинете «METIB-online» необходимо предоставить согласие на использование (получение и совершение переводов) СБП. Затем выбрать опцию «перевод по номеру телефона» в приложении банка-участника СБП, со счетов в котором будет проведена операция. После нужно ввести номер мобильного телефона получателя, отметить «Металлинвестбанк» в списке представленных банков, обозначить сумму. Зачисление средств отобразится мгновенно.

Успешная стыковка «Металлинвестбанка» с Системой быстрых платежей произошла благодаря использованию передовых технологий. Только в начале 2019 года в банке закончилось внедрение платформы ДБО iSimpleBank 2.0 от компании iSimpleLab , а уже в конце декабря функционал Web-кабинета и мобильных приложений «METIB-online» получил такое значимое расширение.

О компании iSimpleLab:

iSimpleLab (ООО «АйСимплЛаб») — российский разработчик программного обеспечения в области дистанционного банковского обслуживания. Компания продвигает на банковский рынок платформу ДБО собственной разработки под брендом iSimpleBank 2.0.

ДБО iSimpleBank 2.0 — это инновационная платформа ДБО российского производства построенная на современных технологиях, соответствующая повышенным требованиям заказчика кIT-системам подобного класса. Являясь высокотехнологичным централизованным решением, имея промышленный API-интерфейс,платформа iSimpleBank 2.0 способна решать самые разнообразные задачи, стоящие перед Банком в вопросе диджитализации продуктов и услуг, и их дистрибуции во всевозможные каналы взаимодействия с клиентом. Помимо развития классических продуктов – Интернет-банка и Мобильных приложений для устройств с операционными системами iOS и Android компания iSimpleLab ведет разработки в области перспективных интерфейсов коммуникации Банка и клиента.

Источник: iCAM Group