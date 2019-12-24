Экосистема для предприятий оборонно-промышленного комплекса (ОПК) должна способствовать выпуску гражданской продукции, заявил в интервью «Известиям» глава Промсвязьбанка Петр Фрадков.

«У нас есть видение экосистемы для предприятий ОПК — она должна способствовать выпуску гражданской продукции. Здесь мы готовы развивать комплекс консультационных услуг по формированию лидерства на гражданских рынках, оказывать помощь в построении планов финансово-хозяйственной деятельности с учетом курса на диверсификацию. У банка накоплена немалая отраслевая экспертиза, и, уверен, наш опыт будет полезен клиентам», — рассказал Фрадков.

Он отметил, что такая экосистема будет развивать не просто предприятия ОПК, но и российскую экономику в целом. Это будет происходить за счет улучшения финансового состояния в целом, усиления их конкурентоспособности на мировых рынках, создания новых рабочих мест в современных высокотехнологичных индустриях.



По словам главы Промсвязьбанка, экосистема для клиентов банка должна выстраиваться в зависимости от их потребностей.

«Мы пытаемся услышать мнение клиентов, формируя группу проектов, которые могут дополнить набор традиционных сервисов для достижения целей нашей аудитории, регулярно проводим исследования. Среди тех сервисов, которые еще не вполне развиты, но на которые уже предъявляется повышенный спрос, мы видим образовательные и консультационные услуги в части развития предпринимательской инициативы. Также важна тема обеспечения личной и материальной безопасности граждан и членов их семей», — сообщил Фрадков и добавил, что уже осуществляются некоторые проекты.

«В частности, при поддержке Минобороны совместно с ВШЭ мы реализуем программу по обучению предпринимательству жен военнослужащих и военных пенсионеров. Участники программ обладают колоссальной энергией и желанием развивать свое дело, перепрофилироваться и показать свои лучшие результаты, они очень ответственны. Одним словом, готовы проявлять себя с самой лучшей стороны. К этой идее есть большой интерес, и мы намерены развивать ее и далее с целью насыщения нашей экономической системы новыми кадровыми ресурсами и предпринимательскими инициативами».