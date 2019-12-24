Санкции для Промсвязьбанка не станут неожиданностью, банк готов к любому сценарию, заявил в интервью газете «Известия» глава кредитной организации Петр Фрадков. По его словам, у ПСБ как у оборонного банка нет никаких специальных преференций от правительства на случай возможных санкций, и санкционная повестка актуальна для многих кредитных организаций, предприятий и государственных органов.

«И риск введения санкций, их последствия — все это стало для нас дополнительной и, конечно, нетривиальной задачей… Мы с ней справились успешно, и это позволяет нашим клиентам быть уверенными в сохранности своего капитала. В любом случае с уверенностью можем говорить, что санкции не будут для банка неожиданностью — мы готовы к любому сценарию», — заявил Фрадков

В декабре сенаторы одобрили закон, определяющий Промсвязьбанк в качестве опорного банка для оборонно-промышленного комплекса. Глава банка на встрече с премьером Дмитрием Медведевым заявил, что ПСБ сейчас сопровождает уже более 50% всех контрактов по государственному оборонному заказу, будет наращивать эту долю и дальше. Также он рассказал, что финансовая организация уже начала перенимать оборонные кредиты от других банков — пока переданы займы на 100 млрд рублей. ПСБ свел к минимуму — до символических 5,8% — свои валютные активы и планирует строить свою экосистему для военных.

По его словам, портфель финансирования предприятий ОПК в 2019 году вырос до 450 млрд рублей.