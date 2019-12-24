Больше всех из российских миллиардеров заработал Леонид Михельсон.
Десять самых успешных участников списка Forbes за прошедшее десятилетие смогли увеличить свои состояния на 111 млрд долларов, свидетельствуют подсчеты издания.
Так, больше всех из российских миллиардеров заработал Леонид Михельсон. С 2010 года по конец 2019 года его состояние выросло на 22,6 млрд долларов — с 4,4 млрд долларов до 27 млрд долларов. В рейтинге миллиардеров 2010 года он занимал 24 место.
Второе место в списке занимает Владимир Потанин (+13,5 млрд долларов за десятилетие). Его состояние в 2010 году — 10,3 млрд долларов (36 место). К 24 декабря 2019 года оно выросло до 23,8 млрд долларов.
На третьем месте — Вагит Алекперов (23,8 млрд долларов). За десять лет состояние Алекперова выросло с 10,6 млрд долларов (6 место) до 23,8 млрд долларов на 24 декабря 2019 года.
В лидеры также вошел Геннадий Тимченко (+20,8 млрд долларов за десять лет) — четвертое место списка Forbes. Состояние увеличилось с 1,9 млрд долларов до 22,7 млрд долларов.
Алексей Мордашов — пятое место списка — за десять лет заработал 10,3 млрд долларов. Состояние выросло с 9,9 млрд долларов до 20,2 млрд долларов.
Также в десятку российских миллиардеров вошел Андрей Мельниченко (+10,2 млрд долларов за десять лет, с 4,4 млрд до 14,6 млрд долларов), Виктор Вексельберг (+ 5,5 млрд долларов, с 6,4 млрд до 11,9 млрд долларов), Алишер Усманов (+5,3 млрд долларов за десять лет, с 7,2 млрд до 12,5 млрд долларов), Владимир Лисин (+5 млрд долларов за десять лет, с 15,8 млрд до 20,8 млрд долларов) и Андрей Козицын (+4,6 млрд долларов за десять лет, с 1,2 млрд до 5,8 млрд долларов).
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