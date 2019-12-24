Десять самых успешных участников списка Forbes за прошедшее десятилетие смогли увеличить свои состояния на 111 млрд долларов, свидетельствуют подсчеты издания.

Так, больше всех из российских миллиардеров заработал Леонид Михельсон. С 2010 года по конец 2019 года его состояние выросло на 22,6 млрд долларов — с 4,4 млрд долларов до 27 млрд долларов. В рейтинге миллиардеров 2010 года он занимал 24 место.

Второе место в списке занимает Владимир Потанин (+13,5 млрд долларов за десятилетие). Его состояние в 2010 году — 10,3 млрд долларов (36 место). К 24 декабря 2019 года оно выросло до 23,8 млрд долларов.

На третьем месте — Вагит Алекперов (23,8 млрд долларов). За десять лет состояние Алекперова выросло с 10,6 млрд долларов (6 место) до 23,8 млрд долларов на 24 декабря 2019 года.

В лидеры также вошел Геннадий Тимченко (+20,8 млрд долларов за десять лет) — четвертое место списка Forbes. Состояние увеличилось с 1,9 млрд долларов до 22,7 млрд долларов.

Алексей Мордашов — пятое место списка — за десять лет заработал 10,3 млрд долларов. Состояние выросло с 9,9 млрд долларов до 20,2 млрд долларов.

Также в десятку российских миллиардеров вошел Андрей Мельниченко (+10,2 млрд долларов за десять лет, с 4,4 млрд до 14,6 млрд долларов), Виктор Вексельберг (+ 5,5 млрд долларов, с 6,4 млрд до 11,9 млрд долларов), Алишер Усманов (+5,3 млрд долларов за десять лет, с 7,2 млрд до 12,5 млрд долларов), Владимир Лисин (+5 млрд долларов за десять лет, с 15,8 млрд до 20,8 млрд долларов) и Андрей Козицын (+4,6 млрд долларов за десять лет, с 1,2 млрд до 5,8 млрд долларов).