Управление ФАС по Санкт-Петербургу признало банк «Открытие» виновным в нарушении закона «О рекламе», пишет РБК . Его обвинили в спам-рассылке на корпоративную почту консалтинговой компании «СТИ Решение». Соответствующее решение УФАС вынесло 23 декабря, материалы переданы для возбуждения административного дела и определения наказания. В документе также сообщается, что нарушение уже было добровольно устранено.

Представитель пресс-службы «Открытия» заявил, что банк не согласен с решением и планирует его обжаловать в установленный процессуальным законодательством срок.

Представитель компании «СТИ Решение» обратился в ФАС с жалобой на письмо, в котором банк «Открытие» предлагал компании сотрудничество и банковские услуги. Компания не давала финансовой организации согласие на получение рассылки. По словам гендиректора компании «СТИ Решение» Вероники Шадуро, на примере таких дел «нужно показать спамерам, что наказание реально и даже штат юристов не поможет избежать ответственности».

Представитель банка в свою очередь подчеркнул, что рассылка носит разовый характер и письмо было «обычаем делового оборота». Адрес был размещен в свободном доступе на сайте, и любое лицо имело право направить письма с предложением, приводятся слова представителя банка в решении антимонопольной службы.

Шадуро сообщила, что полгода назад она обращалась с аналогичной жалобой на Росреестр. Организация направила предложение оформить квалифицированную электронную подпись в ее удостоверяющем центре. Жалоба на эту рассылку также была удовлетворена УФАС.