Российское рейтинговое агентство «Эксперт РА» повысило кредитный рейтинг Солид Банка до уровня «ruB» со «стабильным» прогнозом. Об этом сообщается в пресс-релизе агентства.

«Рейтинг банка обусловлен слабой оценкой рыночных позиций, удовлетворительной позицией по капиталу при слабой способности к его генерации, низким качеством активов, удовлетворительной ликвидной позицией, а также консервативной оценкой корпоративного управления. Повышение уровня рейтинга связано с улучшением сбалансированности активов и пассивов на краткосрочном и долгосрочном горизонтах», — говорится в сообщении.

Слабая оценка рыночных позиций отражает невысокую долю банка на российском банковском рынке и адекватные конкурентные позиции в ДВФО и Камчатском крае. Агентство отмечает ограниченные перспективы развития как в силу высокой конкуренции со стороны федеральных банков, так и подверженности одного из направлений деятельности банка — предоставления банковских гарантий — повышенным рискам усиления регулирования.

Агентством отмечается удовлетворительная позиция по капиталу при слабых способностях к его генерации. Банк поддерживает приемлемые значения нормативов достаточности капитала, при этом устойчивость капитала к реализации кредитных рисков находится на низком уровне.

Отмечается низкое качество активов банка и удовлетворительная ликвидная позиция. При этом агентство положительно оценивает рост запаса балансовой ликвидности.

Агентство консервативно оценивает уровень корпоративного управления по причине слабой операционной эффективности банка и значительного объема проблемных активов на балансе как отражения недостаточно консервативной кредитной политики в прошлом.