Вложения иностранных инвесторов в ОФЗ достигли рекордных уровней — только за 2019 год они купили бумаги на сумму более 1 триллиона рублей, сообщила в интервью Reuters глава департамента финансовой стабильности ЦБ Елизавета Данилова. По международным меркам зависимость России от внешнего финансирования невысока, и в периоды нарастания санкционных рисков существенная часть этих инвесторов сохраняла свои позиции в госбумагах, пояснила она.

«Прежде всего, нас защищает небольшой объем долга в целом у России, по международным меркам наш госдолг очень небольшой (13% ВВП на 1 октября 2019 года). Профицитный бюджет, низкий госдолг — это основные фундаментальные причины, благодаря которым российский рынок высокоустойчивый», — рассказала Данилова.

Вторая причина относительной устойчивости рынка госдолга, по ее словам, — это наличие внутренних инвесторов, у которых есть стимулы покупать ОФЗ. «Мы видели неоднократно во время волатильности 2018 года, что российские инвесторы — НПФ и банки — во время выхода нерезидентов с рынка увеличивали свои вложения в ОФЗ. Благодаря им колебания доходностей носили ограниченный характер», — пояснила Данилова.

Также она отметила, что крупные банки имеют стимулы вложений в ОФЗ — для них это актив, необходимый для управления ликвидностью и соблюдения нормативов, в том числе показателя краткосрочной ликвидности. НПФ и компании страхования жизни также активно увеличивали свои вложения в ОФЗ в последние годы, добавила глава департамента финансовой стабильности ЦБ.