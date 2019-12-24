Количество операций, совершенных с использованием платежных карт на территории Москвы и Московской области за девять месяцев 2019 года, выросло в 1,3 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Такие данные приводит пресс-служба Главного управления Банка России по Центральному федеральному округу.

Как свидетельствует статистика регулятора, за январь — сентябрь 2019 года на территории Москвы и области держатели платежных карт воспользовались ими почти 10,7 млрд раз, оборот составил порядка 13,1 трлн рублей.

В Московском регионе карты все активнее используются в качестве платежного средства. Так, количество операций оплаты товаров и услуг по платежным картам выросло за год на 34,5%, а объем таких операций — на 26,4%. Для этих операций в Московском регионе карты использовались в 13,2 раза чаще, чем для снятия наличных. В денежном выражении объем операций по оплате товаров и услуг достиг порядка 50,3% от общего объема операций по картам.



В Москве к началу октября текущего года число платежных карт ( расчетных и кредитных ), выпущенных российскими банками, составило более 52,5 млн, в Московской области — 13,3 млн. Всего в России было выпущено 276,4 млн платежных карт.