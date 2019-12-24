Новые условия действуют на покупку недвижимости, а также по программе рефинансирования ипотечных кредитов других банков.

Первоначальный взнос составляет не менее 15 %, максимальная сумма — до 20 млн рублей для Москвы и до 15 млн рублей для остальных регионов России. Предусмотрено использование материнского капитала для первоначального взноса или погашения кредита. Клиенты также могут оформить кредит по ставке от 9,9 % годовых на приобретение машино-места, гаража или кладовой стоимостью до 3 млн рублей для жителей Москвы и до 1,5 млн рублей для субъектов Российской Федерации. Первоначальный взнос 30 % и более.

Ставка по программе рефинансирования ипотечных кредитов других банков составляет от 8,7 % годовых. Теперь клиенты получат дополнительную сумму сверх долга по займу, но не более 25 млн рублей для Москвы и до 15 млн рублей для остальных регионов.

Банк ЗЕНИТ также понизил ставку по программам с государственной поддержкой «Военная ипотека», «Военная ипотека — Кредит семейный» и «Военная ипотека — Рефинансирование» на 0,5 пп. Оформить кредит по ставке от 8,8 % могут военнослужащие — участники Накопительно-ипотечной системы в течение не менее 3 лет.