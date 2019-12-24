Проблемы с операциями по картам, с которыми столкнулись в пятницу клиенты Альфа-Банка, уже решены, все сервисы доступны. Об этом сообщили в пресс-службе кредитной организации.

По данным банка, не прошло порядка 10% платежей.

«К сожалению, сегодня мы наблюдали проблемы с операциями по картам, всего не прошло около 10% операций. Сейчас все сервисы доступны и работают нормально. Приносим извинения за доставленные неудобства», — заявили в Альфа-Банке.