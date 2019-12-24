ВТБ выиграл тендер Московского метрополитена по созданию «Виртуальной Тройки». Проект будет реализован при экспертном участии Mastercard и в партнерстве с компаниями Samsung и Google, сообщает пресс-служба кредитной организации.



«Виртуальная Тройка» — это электронная версия проездного билета «Тройка», разработанная специально для смартфонов. Приобрести электронный билет можно будет в приложении «Метро Москвы», а для оплаты проезда достаточно будет приложить мобильное устройство к ридеру на турникетах или валидатору при входе в транспорт», — говорится в релизе.

В банке обещают, что проект будет реализован в кратчайшие сроки. В первом полугодии 2020 года начнется тестирование системы, а до конца следующего года москвичам и гостям столицы будет доступна возможность загрузки «Виртуальной Тройки» на свои смартфоны.