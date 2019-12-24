ВТБ и «ДОМ.РФ» завершили сделку по секьюритизации ипотечного портфеля банка путем выпуска ипотечных облигаций с поручительством «ДОМ.РФ» объемом 96,608 млрд рублей. «Выпуск стал крупнейшим на российском рынке ипотечной секьюритизации за всю его историю», — подчеркивается в релизе кредитной организации.

Уточняется, что это пятая сделка секьюритизации ипотечного портфеля ВТБ в рамках выпуска однотраншевых ипотечных ценных бумаг с поручительством «ДОМ.РФ».

Погашение бумаг выпуска запланировано на 7 мая 2050 года.

«С 2017 года ВТБ реализовал уже пять выпусков однотраншевых ипотечных облигаций с поручительством «ДОМ.РФ», с новой сделкой их объем достиг 387,7 миллиарда рублей — для национального рынка секьюритизации это беспрецедентные результаты», — комментирует руководитель департамента ипотечного и автобизнеса ВТБ Евгений Дячкин.



«Мы уже видим появление устойчивого спроса на ипотечные облигации со стороны рыночных инвесторов», — отметил руководитель управления секьюритизации «ВТБ Капитала» Андрей Сучков. По его словам, «ВТБ намерен продолжать работу по формированию полноценного национального рынка ипотечных ценных бумаг, что будет содействовать повышению доступности жилищных кредитов для населения».