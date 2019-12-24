В уголовном деле против бывшего предправления банка «Открытие» Евгения Данкевича появился новый эпизод, рассказали РБК два источника, знакомых с ходом расследования. Так, речь идет о покушении на мошенничество в особо крупном размере: Данкевич подписал от имени банка фиктивную банковскую гарантию, выданную 5 мая 2017 года в пользу «Финансовой группы Будущее (Кипр) Лимитед» (Financial Group Future (Cyprus) Ltd.). Выданная «Открытием» гарантия до этого могла фигурировать в контексте возможных уголовных претензий к Данкевичу.

По версии следствия, в 2017 году Данкевич договорился с неустановленными лицами из числа руководства O1 Group Бориса Минца и его компании «O1 Груп Финанс» о приобретении облигаций последней на 34 млрд рублей. Зная, что реальная стоимость облигаций составляет менее половины от их номинала, Данкевич дал указание об их приобретении по полной стоимости. O1 Group после продажи облигаций погасила кредиты, выданные «Открытием», и высвободила залоги. Новый эпизод, как и предыдущий, касается взаимодействия «Открытия» с компаниями Бориса Минца. В Лондоне «Открытие» и «Траст» судятся с семьей Минцев из-за тех же облигаций «О1 Груп Финанс», которые легли в основу уголовного дела против Данкевича. «Открытие» обвиняет Минцев в мошенничестве, по делу заморожены активы семьи на сумму более 500 млн долларов.

Гарантия от «Открытия», выданная в мае 2017 года, касалась обязательств кипрской компании Today Investments Limited перед Financial Group Future (Cyprus) по договору о купле-продаже ценных бумаг на 7 млрд рублей, заключенному в тот же день. Today не вернула деньги компании Минцев, наступил гарантийный случай, но «Открытие» выплачивать гарантийную сумму и проценты отказалось. Financial Group Future (Cyprus) хотела через суд взыскать сумму с банка, но «Открытие» в судебном процессе настаивало на том, что гарантия была сфальсифицирована.

На гарантии есть подлинная подпись Данкевича и печать банка, но одна из почерковедческих экспертиз установила, что подпись и текст гарантии появились не раньше 4 июля 2017 года, то есть на два месяца позже даты, указанной в документе, отмечается в определении московского суда. Судья также указал, что Financial Group Future (Cyprus) не представила доказательств о согласовании условий банковской гарантии и фактической передаче ее бенефициару. Арбитраж признал выдачу гарантии недействительной.

Чтобы квалифицировать эпизод как мошенничество, следствие должно доказать, что фигурант дела заранее имел умысел не исполнять гарантию и отказываться от исполнения всех взятых по ней обязательств, отмечает адвокат PB Legal Анна Глущенко.