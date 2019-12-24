Уральский Банк Реконструкции и Развития (УБРиР) снижает процентные ставки по всем кредитным картам до 17% годовых и предоставляет возможность пользоваться кредитками бесплатно. Об этом говорится в сообщении кредитной организации.

Получить кредитку с дисконтом можно с 30 декабря 2019 года по 30 января 2020 года при условии оформления карты с ежегодной комиссией за обслуживание. Так, по карте «60 дней без процентов» обслуживание обойдется в 700 рублей в год. По карте «120 дней без процентов» — в 1,6 тыс. рублей в год.

Для клиентов, которые оформили кредитную карту «60/120 дней без процентов» по акционным условиям и успели активировать ее до 30 января 2020 года, первый год обслуживания становится бесплатным. А оплаченная годовая комиссия вернется на карточный счет до конца февраля 2020 года.