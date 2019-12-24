Долги населения РФ по потребительским кредитам увеличатся по итогам 2019 года до 1,7 трлн рублей, сообщил министр экономического развития РФ Максим Орешкин в интервью телеканалу «Россия-24».

«Проблема еще в какой-то степени остается с потребительским кредитом — он рос гораздо быстрее, чем растут доходы населения. И вот такая модель финансирования конечных расходов неустойчива и ведет к долгосрочным рискам. Мы видим, что та волатильность, которую набрало потребительское кредитование, очень сильно скажется на динамике потребительского спроса на краткосрочном горизонте. У нас за этот год долг населения по потребительским кредитам вырастет примерно до 1,7 триллиона рублей», — отметил он.

Снижение ЦБ РФ ключевой ставки приведет к увеличению кредитования, что, в свою очередь, подстегнет экономический рост, но снижать ставку следовало раньше, считает Орешкин.

Банк России сообщал ранее в докладе о денежно-кредитной политике, что рост кредитования населения РФ замедлился во второй половине 2019 года и на начало ноября составил 19,7%.