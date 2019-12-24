Мосгорсуд в четверг продлил совладельцу группы «Сумма» Зиявудину Магомедову и его брату Магомеду Магомедову, обвиняемым в хищениях и создании организованного преступного сообщества, срок ареста, сообщили ТАСС в суде.

«Суд удовлетворил ходатайство следствия о продлении ареста в отношении обвиняемых, установив им срок продления меры пресечения до 30 марта», — сказал собеседник агентства. До той же даты продлен арест третьему фигуранту дела — экс-главе компании «Интэкс», входящей в группу «Сумма», Артуру Максидову.

Расследование дела завершено, фигуранты знакомятся с собранными следствием материалами (это порядка 1 тыс. томов). По оценке защиты обвиняемых, на ознакомление с ними потребуется около года.



Ранее сообщалось, что, по данным следствия , обвиняемые причастны к организации преступного сообщества, в результате противоправной деятельности которого из государственного бюджета были похищены денежные средства на общую сумму порядка 2,5 млрд рублей (часть находится за пределами РФ), при этом сами фигуранты дела свою вину в инкриминируемых преступлениях не признают (прим. Банки.ру).