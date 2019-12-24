Сбербанк запускает ипотеку для самозанятых клиентов, подключивших сервис «Свое дело», говорится в сообщении кредитной организации.

Оформить ипотеку можно по программам: «Приобретение готового жилья», «Приобретение строящегося жилья», «Гараж» и «Загородная недвижимость» (за исключением целей на индивидуальное строительство).

Минимальная ставка при покупке жилья на вторичном рынке составит 9% годовых, при покупке квартиры в новостройке — 7%.