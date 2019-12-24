Сбербанк выпустил цифровую кредитную карту. Оформить ее можно всего за несколько минут в мобильном приложении или веб-версии «Сбербанк Онлайн». Карта доступна клиентам, имеющим предодобренное предложение, сообщает пресс-служба кредитной организации.



«Цифровая кредитная карта не имеет физического носителя и готова к использованию сразу после подписания кредитного договора, которое также происходит онлайн. Для оформления карты требуется всего несколько минут. По своему функционалу цифровая кредитная карта ничем не уступает обычной пластиковой карте: она подходит для оплаты в онлайн- и офлайн-магазинах, а также с нее можно переводить деньги и снимать наличные», — говорится в релизе.

За покупки по карте начисляются бонусы «Спасибо» по программе лояльности «Спасибо от Сбербанка». При желании карту можно заменить на пластиковую на физическом носителе в любом офисе банка.



Комиссия за обслуживание карты не взимается, услуга СМС-информирования также предоставляется бесплатно. Максимальный кредитный лимит составляет 600 тыс. рублей, льготный период — 50 дней, процентная ставка — 23,9% годовых.