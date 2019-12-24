В Росподтребнадзоре рассказали о риске заражения гриппом через денежные купюры, которые, по мнению ведомства, являются «рассадником инфекции». Об этом говорится в материалах, опубликованных на сайте организации.

«Ученые выяснили, что денежные купюры являются отличным рассадником инфекции. Вирус гриппа сохраняется на них до двух недель. Поэтому деньги в некоторых странах печатают на бумаге с антисептическими свойствами. В Японии деньги стирают при 200 градусах в специальной стиральной машине», — говорится в сообщении.



Пятидесятирублевые банкноты — возможно, самые грязные деньги. Исследование, проведенное десять лет назад «Гознака» и НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи, выявило на них 34 вида патогенных микроорганизмов, вызывающих туберкулез, пневмонию, менингит и много других неприятных болезней, сообщало ранее РИА Новости.

