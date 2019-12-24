По оценкам экспертов, стоимость сделки могла составить порядка 350—400 млн рублей.
QIWI продала сеть постаматов QIWI Box логистическому оператору PickPoint, сообщает РБК, ссылаясь на представителя платежного сервиса. Сумму сделки стороны не раскрывают. Представитель QIWI объяснил решение о продаже постаматов тем, что компания решила сфокусироваться на развитии и поддержании платформенных решений. Представитель PickPoint Юлия Мансурова, в свою очередь, рассчитывает, что прямое управление сетью позволит PickPoint увеличить трафик онлайн-заказов на каждый постамат и оперативно обеспечивать поддержку работоспособности сети.
QIWI создала QIWI Box как отдельный актив внутри группы. С самого начала PickPoint участвовала в разработке политики выбора населенных пунктов и мест локации постаматов, доработке программного обеспечения при создании сети. В рамках сделки QIWI договорилась, что оставит за собой управление IТ-платформой взаимодействия с терминалами.
По прогнозу QIWI, по итогам 2019 года общее количество постаматов в стране должно было вырасти до 10 тыс., а доля доставленных через них посылок до 5%. Реальный объем рынка может быть и больше ранее озвученных прогнозов: на декабрь этого года только сеть Ozon насчитывает 6,8 тыс. собственных постаматов Ozon.Box, рассказал представитель компании. Еще 2,7 тыс. постаматов у PickPoint и 1,2 тыс. — у «Халвы». Таким образом с учетом постаматов QIWI общее количество подобных объектов в стране может превышать 13 тыс. штук.
По оценкам экспертов, стоимость сделки QIWI и PickPoint могла составить порядка 350—400 млн рублей. Стоимость наиболее простых моделей постаматов составляет 50—70 тыс. рублей, и эта сумма не включает операционные расходы. Исходя из этого, PickPoint могла заплатить за сеть минимум 115—160 млн рублей.
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