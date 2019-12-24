QIWI продала сеть постаматов QIWI Box логистическому оператору PickPoint, сообщает РБК , ссылаясь на представителя платежного сервиса. Сумму сделки стороны не раскрывают. Представитель QIWI объяснил решение о продаже постаматов тем, что компания решила сфокусироваться на развитии и поддержании платформенных решений. Представитель PickPoint Юлия Мансурова, в свою очередь, рассчитывает, что прямое управление сетью позволит PickPoint увеличить трафик онлайн-заказов на каждый постамат и оперативно обеспечивать поддержку работоспособности сети.

QIWI создала QIWI Box как отдельный актив внутри группы. С самого начала PickPoint участвовала в разработке политики выбора населенных пунктов и мест локации постаматов, доработке программного обеспечения при создании сети. В рамках сделки QIWI договорилась, что оставит за собой управление IТ-платформой взаимодействия с терминалами.

По прогнозу QIWI, по итогам 2019 года общее количество постаматов в стране должно было вырасти до 10 тыс., а доля доставленных через них посылок до 5%. Реальный объем рынка может быть и больше ранее озвученных прогнозов: на декабрь этого года только сеть Ozon насчитывает 6,8 тыс. собственных постаматов Ozon.Box, рассказал представитель компании. Еще 2,7 тыс. постаматов у PickPoint и 1,2 тыс. — у «Халвы». Таким образом с учетом постаматов QIWI общее количество подобных объектов в стране может превышать 13 тыс. штук.

По оценкам экспертов, стоимость сделки QIWI и PickPoint могла составить порядка 350—400 млн рублей. Стоимость наиболее простых моделей постаматов составляет 50—70 тыс. рублей, и эта сумма не включает операционные расходы. Исходя из этого, PickPoint могла заплатить за сеть минимум 115—160 млн рублей.