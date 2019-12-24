Президент России Владимир Путин внес в Госдуму проект о декриминализации наказания за нарушение сроков возврата валютной выручки, следует из электронной базы данных нижней палаты парламента.

Как отмечается в пояснительной записке к проекту, инициатива направлена на дальнейшее формирование условий для создания благоприятного делового климата в стране и сокращение рисков ведения предпринимательской деятельности.

«Изменения, предусмотренные проектом федерального закона, подготовлены, в частности, с учетом текущей ситуации в сфере внешнеторговой деятельности, когда российские экспортеры все чаще сталкиваются с происходящими не по их вине задержками при возврате (получении) валютной выручки, особенно если экспорт осуществляется российскими компаниями, попавшими в так называемые иностранные санкционные списки», — говорится в документе.



В связи с этим в часть 1 статьи 193 Уголовного кодекса РФ вносятся изменения, в соответствии с которыми нарушение требований валютного законодательства Российской Федерации о зачислении или о возврате денежных средств, совершенное в крупном размере, будет признаваться уголовно наказуемым деянием только в случае, если оно совершено лицом, ранее подвергнутым административному наказанию за аналогичное деяние.