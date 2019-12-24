Промсвязьбанк мог получить баланс кредиты из других банков, пишет «Коммерсант» . Он стал лидером по росту портфеля кредитов нефинансовым организациям в ноябре — портфель вырос на 69,3 млрд рублей, или на 9%, согласно отчетности Промсвязьбанка. Теперь он составляет 838,6 млрд рублей.

Промсвязьбанк периодически получает на баланс ссудную задолженность предприятий из оборонной отрасли из других кредитных организаций. Таким образом, динамика корпоративного портфеля банка может объясняться как собственными выдачами в статусе оборонного банка, так и продолжающейся передачей на его баланс кредитов оборонке. Портфели кредитов нефинансовым организациям за месяц сильнее всего сократились у Сбербанка (на 0,3%) и ВТБ (0,9%). Просрочка по кредитам нефинансовым организациям у Промсвязьбанка выросла всего на 2,2 млрд рублей, то есть на балансе банка появились хорошие кредиты.

По мнению экспертов, достичь таких результатов органическим путем банк не мог — неясно, какую часть здесь составляют оборонные кредиты, переданные Промсвязьбанку другими банками.