Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области продлил на шесть месяцев срок реализации имущества обвиняемого в мошенничестве совладельца и экс-президента Балтийского Банка Олега Шигаева, говорится в определении суда. Ходатайство было направлено в суд финансовым управляющим имуществом должника Юрием Федотовым. Он мотивировал необходимость продления процедуры реализации имущества тем, что к настоящему времени имеются нерассмотренные заявления о признании сделок должника недействительными.

Верховный суд РФ в июне 2018 года отклонил кассационную жалобу Шигаева на решение о введении в отношении него процедуры реструктуризации долгов по заявлению ООО «Центр технологий лизинга». Задолженность Шигаева перед компанией составила 400 млн рублей.

Определением суда от 28 июня 2018 года Шигаев был признан банкротом.

По данным следствия, Шигаев потребовал от членов кредитного комитета банка одобрить кредит в пользу подконтрольных ему фирм. Затем в июне — августе 2014 года на счета указанных коммерческих структур было перечислено более 3,37 млрд рублей, которыми он распорядился по своему усмотрению, в том числе легализовал похищенные средства. Шигаеву заочно было предъявлено обвинение по статьям «Мошенничество» и «Отмывание денежных средств». Экс-глава банка переехал в Швейцарию осенью 2014 года перед началом санации кредитного учреждения.