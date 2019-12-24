Порядка 3 млн семей в РФ приобрели квартиры на первичном и вторичном рынке в 2019 году, причем половина из них воспользовались ипотекой . Об этом сообщил в четверг генеральный директор «ДОМ.РФ» Александр Плутник в интервью телеканалу «Россия-24», передает ТАСС.

«Итоги года хорошие. Главное, что практически 3 миллиона семей купили квартиру, и половина из них купили квартиру с ипотекой. Ипотечный кредит в начале года был менее доступен — ставки были больше 10%. Но благодаря принятым правительством РФ и Банком России решениям ставки начали снижаться. В декабре ставки выдачи опустились уже ниже 9%, среднегодовая — на уровне где-то 10%», — сказал Плутник.

В этом году Банк России несколько раз понижал ключевую ставку, что создало условия для уменьшения ставок по ипотеке. В частности, в октябре ключевая ставка была понижена сразу на 50 базисных пунктов, что произошло впервые с декабря 2017 года. На последнем в этом году заседании совета директоров 13 декабря ЦБ понизил ключевую ставку на 25 б. п. — до 6,25% годовых.



Среди основных показателей нацпроекта «Жилье и городская среда» к 2024 году — улучшение жилищных условий 5 млн семей ежегодно и снижение ставки по ипотеке до 7,9%.