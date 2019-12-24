Платежные системы — «Мир» , Visa и MasterCard — ожидают в январе увеличение оборота в 1,5–2 раза в категории развлечений, пишут «Известия» . Они сконцентрировались на акциях и скидках на подарки-впечатления, рассказали в этих платежных системах.

Около трети жителей нашей страны планируют приобрести билет на концерт в качестве презента близким, говорится в исследовании MasterCard. Почти половина опрошенных россиян (44%) отметили, что собираются подарить семье путешествие. Поэтому был введен кешбэк на покупки за рубежом, рассказали в MasterCard. В другом исследовании MasterCard говорится, что на поездки по стране или за рубеж россияне потратят в среднем 250 евро (около 17 тыс. рублей), а на подарок своим близким они готовы направить 350 евро (более 20 тыс. рублей).

Еще две платежные системы планируют новогодние акции только в России. Так, «Мир» предоставит скидку в 20% на покупку билета на «Главный каток страны» на ВДНХ. Также акции распространяются на павильоны и музеи на территории парка. В одной из категорий в масштабной акции от «Мира» перед Новым годом предоставляются скидки до 10%, которые затрагивают детские магазины и бронирование отелей, в частности, на горнолыжных курортах и в регионах России с теплым климатом — в Краснодарском крае и в Крыму.

В Visa сообщили, что в новогодних скидках участвует несколько цирков — «Цирк Чудес» и танцующих фонтанов «Аквамарин». Покупатели билетов смогут получить дисконт до 30% от стоимости. Другие акции Visa распространяются на развлечения для детей.

По подсчетам экспертов, в категории развлечений в январе можно ожидать увеличение оборотов в 1,5–2 раза по сравнению с другими месяцами. Платежные системы в январе хотят заработать на рынке развлечений за счет комиссий — они в среднем находятся на уровне 1,5 рубля за трансакцию, при этом сами скидки оплачиваются партнерами (магазинами или банками). Платежные системы также хотят ассоциироваться с праздничным настроением весь будущий год, поэтому основной коммерческий эффект от таких предложений — отложенный, считают эксперты. Долгое время самые запоминающиеся акции предоставляли банки, но теперь в борьбу включились и платежные системы из-за повышения конкуренции на рынке благодаря национальному игроку — карте «Мир». Согласно последним данным, «Мир» занимает почти 18% по объемам трансакций, сообщили в НСПК.