Никакие решения, связанные с облегчением налогового бремени для малоимущих, не принимались, но такие варианты обсуждаются. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.



«Предметных таких разговоров или решений на этот счет не существует, — сказал он. — Что касается обсуждения каких-то сценариев и вариантов, оно ведется на постоянной основе». Ранее Песков отмечал, что у Кремля пока нет позиции относительно возможности освобождения малоимущих от уплаты налога на доходы физических лиц.

В сентябре глава ВТБ Андрей Костин предложил освободить от НДФЛ малоимущих россиян, установив необлагаемый минимум дохода. Позднее он заявил ТАСС о росте поддержки этой инициативы среди членов правительства и в администрации президента. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев назвал эту тему очень чувствительной, отметив, что над ней еще предстоит подумать.

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко также заявляла , что считает возможным освобождать от НДФЛ тех, кто получает зарплату на уровне минимального размера оплаты труда.