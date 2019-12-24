Арбитражный суд Татарстана оставил без движения до 28 января 2020 года заявление Агентства по страхованию вкладов о привлечении к субсидиарной ответственности бывшего председателя правления Татфондбанка Роберта Мусина и еще десяти лиц, контролировавших банк, и взыскании с них 141,39 млрд рублей, говорится в определении суда.

Агентством не представлены доказательства извещения ответчиков по заявлению о привлечении к субсидиарной ответственности, отметил арбитраж.

В ходе конкурсного производства агентством было установлено, что контролирующими банк лицами совершались действия по формированию технической ссудной задолженности, замещению рыночных активов на безнадежные.

Также выявлены случаи приобретения неликвидных ценных бумаг, передачи ликвидных активов в доверительное управление связанной с банком организации, заключения договоров доверительного управления в интересах связанной с Татфондбанком компании, снятия надлежащего обеспечения по безнадежной задолженности.

Кроме того, несмотря на наличие соответствующих оснований, контролирующими банк лицами не осуществлялись меры по предупреждению его банкротства, отметило АСВ. В результате указанных действий и бездействия произошло существенное ухудшение финансового положения банка, что явилось, как считает заявитель, причиной невозможности удовлетворения требований кредиторов в полном объеме.