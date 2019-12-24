Москва и Минск близки к завершению работы по согласованию дорожных карт по углублению экономической интеграции, заявил глава Минэкономразвития РФ Максим Орешкин в четверг в интервью телеканалу «Россия-24».

«Это очень большой и сложный процесс, мы сейчас близки к тому, чтобы завершить эту работу», — сказал он, комментируя текущий статус проектов дорожных карт между государствами.

«Если этот пакет будет подписан, то и российскому правительству, и белорусскому правительству придется очень сильно поработать в 2020 году и 2021 году, чтобы реализовать все намеченное», — добавил министр.

Как ранее отмечал Орешкин, цель дискуссий сторон в этом вопросе заключается в том, чтобы «иметь две суверенных страны и один рынок для них». «Мы стараемся взять лучшее из опыта Белоруссии, они — из нашего опыта. И через эти обсуждения создание единого рынка (поможет) стать сильнее вместе и сильнее каждой стране», — пояснил он.

Также российский министр заявлял, что после встречи президентов Белоруссии и РФ Александра Лукашенко и Владимира Путина 20 декабря в Санкт-Петербурге остаются несогласованными вопросы нефти, газа и налогов. Министр уточнил, что это те три группы вопросов, которые осталось решить для того, чтобы финализировать все дорожные карты. Всего программа углубления интеграции включает 31 интеграционную карту.