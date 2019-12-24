Социальное неравенство и бедность являются одними из важнейших проблем, которые ограничивают рост российской экономики, заявил министр экономического развития РФ Максим Орешкин в интервью телеканалу «Россия 24».

«Там, где мы отстаем от запланированной динамики по национальным целям развития — это вопросы бедности и неравенства, здесь практически нет улучшения в этом году и это очень серьезная проблема, я все время это повторяю», — сказал Орешкин.

Министр отметил, что в новом году нужно обратить на это особое внимание, так как именно эти факторы ограничивают экономический рост в долгосрочной перспективе.

«Неравенство и бедность — это очень серьезные ограничения для экономического роста в долгосрочной перспективе, отсутствие прогресса здесь — это негативный фактор и в следующем году надо точно будет с этим что-то делать», — добавил он.