Министр экономического развития России Максим Орешкин заявил, что национальные проекты решают в стране важнейшие задачи социально-экономической сферы. Но они не смогут совершить революцию с точки зрения экономического роста, сказал он в интервью телеканалу «Россия-24».

«Что такое национальные проекты? Это 10% бюджетных расходов. Не могут 10% бюджетных расходов что-то кардинально изменить в экономике. Важны национальные проекты? Абсолютно, они решают большое количество назревших и перезревших задач в разных областях социально-экономической сферы… Могут ли 10% бюджетных расходов совершить революцию в экономическом росте? Конечно же, нет», — считает министр.

Глава МЭР подчеркнул, что национальные проекты могут помочь улучшить ситуацию с точки зрения онкологии, дорог, городской среды, экологии, повышения доступности кредитования для предприятий малого и среднего бизнеса.

«То есть точечные истории — они очень важны, в каждой конкретной сфере они дают возможность двигаться вперед», — отметил он.

Глава Счетной палаты Алексей Кудрин накануне заявил, что ускорение роста экономики РФ до 3% в год к 2021 году маловероятно, нацпроектов и предусмотренных в них средств для этого недостаточно.