Это значит, что клиент может зафиксировать на сайте обменный курс и затем в течение дня, в удобное для себя время, обменять деньги в одном из офисов банка Юнистрим. В каком офисе совершить обмен — выбирает клиент. Там для него подготовят и зарезервируют требуемую сумму.

Сервис Онлайн ВОО работает по будням с 10 до 17.00. Зафиксировать курс обмена валюты можно на сайте банка Юнистрим: https://unistream.ru/. На сайте нужно ввести данные карты VISA, MasterCard или МИР, указать требуемую сумму, выбрать офис для совершения операции и внести обеспечительный платеж — 500 рублей. После обмена валюты в офисе Юнистрим обеспечительный платеж будет возвращен клиенту на карту, с которой было списание суммы.

Зафиксировав курс и получив код бронирования, клиент может совершить обменную операцию до 18 в выбранном им офисе Юнистрим. Для этого нужно предъявить кассиру код бронирования. Обменять по фиксированному курсу можно до 150 тысяч рублей. Вводя новые услуги, Юнистрим старается сделать их максимально выгодными для клиентов. Какие бы колебания не происходили на финансовом рынке, клиент - пользователь сервиса онлайн ВОО - сможет обменять валюту по фиксированному курсу.