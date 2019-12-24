Конвенция против злоупотреблений соглашениями об избежании двойного налогообложения (MLI) заработает в России не с 2020 года, как планировалось ранее, а с 2021-го, сообщает РБК , ссылаясь на Минфин. Отсрочка поможет бизнесу лучше подготовиться к ужесточению налогового контроля.

Как пояснил Минфин, старт MLI в России отложен по формальным причинам. Перед началом применения Конвенции страны, между которыми есть соглашения об избежании двойного налогообложения, должны обменяться уведомлениями о завершении внутренних процедур. При этом MLI может вступить в силу только с 1 января года, перед которым улажены все формальности.

Россия не направила такие уведомления, как и ее партнеры по налоговым соглашениям, отмечается в сообщении Минфина. Основная работа завершится в 2020 году, заверили в министерстве. Следовательно, применение MLI начнется не ранее 1 января 2021 года.