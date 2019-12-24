Министр финансов Стивен Мнучин ответил на вопрос, куда «исчезли» 1,5 трлн долларов наличными, которых, по мнению некоторых журналистов, не могут досчитаться центробанки мира.



В эфире Fox News Мнучина попросили объяснить «исчезновение» печатных денег на 1,5 трлн долларовдолларов, преимущественно в стодолларовых купюрах, о местонахождении которых предположительно ничего неизвестно. Ведущий не пояснил, каким образом пришел к такой оценке.

«Значительная часть этих стодолларовых банкнот в буквальном смысле слова лежит без дела в банковских ячейках по всему миру», — сказал Мнучин. Он добавил, что «все хотят иметь на руках доллары», поскольку американская валюта де-факто имеет статус резервной во всем мире. Успех доллара Мнучин объяснил тем, что в США безопасно хранить деньги, инвестировать и владеть активами.

По его словам, интересно отметить, что спрос на американскую валюту лишь растет. «В мире много Бенджаминов», — подытожил Мнучин. На стодолларовой купюре изображен Бенджамин Франклин — один из отцов-основателей США.

Ряд СМИ писали ранее, что в то время как центральные банки добавляют в экономику до 100 млрд долларов электронных денег ежегодно, аналогичные суммы наличных денег и драгоценных металлов «исчезают» из обращения.

Согласно Федеральной резервной системе США, в мире обращается больше стодолларовых купюр, чем банкнот в один доллар. Предполагается, что с момента финансового кризиса 2008—2009 годов число купюр в 100 долларов в мире удвоилось и достигло более чем 1,3 трлн долларов. При этом американский центробанк считает, что 80% стодолларовых банкнот обращается за пределами США.