Минфин привяжет минимальный взнос в систему гарантированного пенсионного плана (ГПП) к минимальному размеру оплаты труда (МРОТ), сообщает «Коммерсант» . Это следует из позиции министерства по поводу предложений, поступивших в рамках публичного обсуждения концепции законопроекта о ГПП. Взнос будет составлять 1% от МРОТ, говорится в ответе Минфина на предложение Ассоциации НПФ (АНПФ). Ассоциация предлагала ограничить взнос либо 1% от заработной платы работника, либо абсолютной цифрой в размере 350 рублей.

В Минфине подтвердили, что в текущей версии законопроекта «величина минимального взноса в ГПП будет плавающей и зависеть от МРОТ». В ЦБ указали, что совместно с Минфином продолжат «работу по подготовке текста законопроекта по ГПП».

В АНПФ опасаются, что в ряде случаев участие граждан в ГПП может «носить формальный характер». Получается, что любое заинтересованное лицо, прежде всего работодатель или агент НПФ, может профинансировать этот первоначальный платеж. В результате у него появляется возможность перевести обязательное пенсионное страхование (ОПС) гражданина в ГПП, но уже в новом фонде, что может привести к переделу рынку. Такая возможность существует, например, в отношении работодателя, сотрудничающего с конкретным частным фондом.

По словам экспертов, в рамках представленной системы ГПП закладываются основы для нового перераспределения денег, сформированных в старой системе ОПС. Пока нельзя ожидать особого интереса к формированию будущей пенсии в рамках ГПП со стороны самих граждан, зато вполне можно ожидать интерес к триллионам рублей, уже имеющимся в системе, со стороны определенных негосударственных пенсионных фондов, их агентов и работодателей.