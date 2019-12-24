Центробанк не конкретизирует, за счет чего сформировалось увеличение, а лишь констатирует в своем комментарии, что «объем международных резервов за неделю изменился незначительно».
Международные резервы России на 20 декабря составили 549 млрд долларов против 548,7 млрд на 13 декабря текущего года. Такие данные на конец отчетных дат приводятся в четверг на сайте Банка России.
Таким образом, за неделю объем международных резервов увеличился на 0,3 млрд долларов.
Центробанк не конкретизирует, за счет чего сформировалось увеличение, а лишь констатирует в своем комментарии, что «объем международных резервов за неделю изменился незначительно».
Международные (золотовалютные) резервы РФ представляют собой высоколиквидные иностранные активы, имеющиеся в распоряжении Центробанка и российского правительства. Они состоят из средств в иностранной валюте, специальных прав заимствования (СДР, «валюта» Международного валютного фонда), резервной позиции в МВФ и монетарного золота.
Напомним, за 11 месяцев текущего года российские резервы увеличились на 73,5 млрд долларов. За весь 2018 год показатель вырос примерно на 35,8 млрд.
В июне глава ЦБ Эльвира Набиуллина заявила, что регулятор продолжит увеличивать международные резервы в рамках бюджетного правила даже по достижении отметки 500 млрд долларов — уровня, который ранее указывался как желательный объем резервов.
Выступая в Госдуме в ноябре, председатель Центробанка заметила, что Россия с начала 2018 года достаточно сильно изменила структуру резервов, снизив долю доллара, и это дает «большую защиту, больше уверенности в любых экономических и геополитических обстоятельствах».
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